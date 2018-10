Beursagenda: Italië overstemt alles

Beleggers boekten in de AEX over september, na 0,8% verlies vrijdag op de Italiaanse zorgen en 3,8% voor ING, tot 2,4% teruggang bij een vlak weekresultaat.

Ter vergelijking: de Dow Jones hield op Wall Street na een tumultueuze week met een wilde rit van Tesla over september 1,7% over.

Dataverwerker RELX (+4,9%) en Shell (+3,5%) wonnen afgelopen week het meest in de hoofdindex. Brentolie werd in vijf dagen 5% duurder. Signify raakte onderin 12,3% kwijt, Randstad 4,5%. Over september verloor de uitzendreus 16,5%.

Bij de middelgrote fondsen op het Damrak vertoonde nieuwkomer Adyen 13,9% groei, in de kelder verloor TomTom 20,1%, net voor Takeaway.com (17,9%).

Italië op de grill

Maandag zijn er de Duitse detailhandelsverkopen en cijfers over de Europese werkloosheid. Daarna volgt overleg tussen de eurogroep en de Italiaanse minister van Financiën Tria over het omstreden begrotingsplan. Tria zegde eerder toe het tekort onder de 2% te houden, maar de partijloze bewindsman moet nu het verwachte Italiaans begrotingstekort van 2,4% verdedigen.

De marktrente op alle Italiaanse staatsobligaties is vrijdag in reactie met 25 basispunten voor tienjaars papier gestegen. Volgens beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING Investment Office) toonde de verkooprally op de aandelenbeurs, en het stilleggen van de handel vrijdag van alle grote Italiaanse banken, dat de markt ,,is gaan stampen met de voeten”.

Felle reacties

De markt keurt het begrotingsvoorstel duidelijk af en eist mee risicopremie. Wiersma: ,,Waar beleggers mee te maken krijgen is de snelheid waarmee de Italiaanse banken onder druk zijn gezet door de markt, sommige gingen tot 11% lager zelfs.” Terwijl de 2,4% niet geheel onverwacht kwam. „De reactie lijkt wat overdreven omdat je nog niet ziet waar de pijn precies wordt geleden. Het betekent dat deze sombere stemming over Italië nog een tijdje boven de markt blijft hangen. Beleggers kunnen felle reacties op de beurs verwachten”, meent de strateeg van ING.

Dat geldt in mindere mate voor het Verenigd Koninkrijk, dat aan zijn Brexit werkt. Woensdag houdt de verzwakte premier May een belangrijke speech op het partijcongres, die een reactie in het Britse pond tegen de euro en dollar kan veroorzaken.

De onderhandelingen in Noord-Amerika over een nieuw handelsverdrag om het oude NAFTA-verdrag te vervangen naderen hun einde. Maandagochtend tekenden ze een akkoord.

Dinsdag volgt het laatste Europese inflatiecijfer en Amerikaanse verkoopgetallen over autoverkopen.

Meer risico’s

De risico’s lopen ondertussen in de hele markt op, volgens de Bloomberg Risk On-grafiek voor veel beleggingscategorieën. De index gaat regelmatig boven de ‘alarm’-grens van 35. Dat lijkt op het patroon van begin van het jaar, met een korte verkooprally: toen noteerde die graadmeter even 39. Net als nu. ,,Dit is toch een teken om op te passen”, aldus Corné van Zeijl (Actiam Vermogensbeheer) in zijn vooruitblik.

Bedrijfsnieuws is er nauwelijks. Komende week zijn bovendien veel bedrijven op roadshow langs investeerders, aldus Van Zeijl. Zondag kijken grote fondsen naar de uitkomst van de eerste ronde van de Braziliaanse verkiezingen en de inkoopmanagersindices van het groeiende China.

Blik op DNB

Maandag volgt een reeks inkoopmanagerscijfers, volgens Van Zeijl momenteel een betrouwbare indicator in welke mate de afgekoelde Europese economie doorgroeit.

In Nederland wordt, vanwege de rente, uitgekeken naar de speech op 5 oktober van president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB). Mogelijk pakt hij het podium voor een nieuwe waarschuwing aan de markt.

Marktvorsers kijken vooral naar het te verschijnen Amerikaanse inflatiecijfer en op woensdag het ADP-banencijfer in de VS, gevolgd door het officiële cijfer op vrijdag. Die dag ook het aantal Amerikaanse hypotheekaanvragen.

Uurloon relevant

De consensus voor het ADP-banenrapport onder analisten is een stijging van 188.000 nieuwe banen. De werkloosheid zou, van 3,9% stijging vorige maand, zakken naar 3,8% toename. Analisten kijken vooral naar de toename van het uurloon als voorbode van bestedingen in winkels. De markt denkt gemiddeld 2,8% meer op het loonstrookje van een werknemer te zien. Dat was een maand ervoor 2,9%.

Wijkt het cijfer straks af, dan is een reactie te verwachten, maar geen hevige. De Amerikaanse economie vertoont immers op alle andere terreinen weinig signalen van verzwakking. ,,De VS lijkt voorlopig op volle toeren door te draaien, daar hebben beleggers minder zorgen”, aldus Wiersma.

Vrijdag volgt de aandeelhoudersvergadering van Van Lanschot Kempen, waar Frans Blom, partner van consultant Boston Consulting Group, tot commissaris benoemd hoopt te worden. Op de agenda ook een teruggave van €60 miljoen aan aandeelhouders.

