Duizenden Nederlandse computers gegijzeld

Het virus genaamd GandCrab ’gijzelt’ computerbestanden, die de gebruiker pas terugkrijgt na betaling van ruim 1000 euro aan losgeld.

Bijlagen

Criminelen verspreiden de schadelijke software onder meer via bijlagen in e-mails en softwareprogramma’s die illegaal via internet worden gedownload.

„Er zijn veel Nederlandse slachtoffers, maar je hoort er weinig over”, vertelt onderzoeker Thomas Maarseveen van cybersecuritybedrijf Steel Mountain. Inmiddels zouden duizenden computers zijn getroffen.