Zo speel je slim in op Prinsjesdag-plannen

De bijtelling voor elektrische auto’s die duurder zijn dan €50.000 gaat omhoog van 4% naar 22%. Door fiscalisten wordt deze belasting de Tesla-taks genoemd. Ⓒ EPA

Amsterdam - De bijtelling voor elektrische auto’s die duurder zijn dan €50.000 gaat met ingang van het nieuwe jaar van 4 naar 22%. Het is een van de fiscale wijzigingen in het nieuwe jaar, waar je nog slim op in kan spelen.