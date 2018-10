Banken wijzen op risico's van niet aflossen

Wie nu een aflossingsvrije hypotheek afsluit, komt niet meer in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Wie al jaren zo'n hypotheek heeft wel, maar na dertig jaar in de regel niet meer. Verder kan het inkomen dalen, bijvoorbeeld wanneer iemand met pensioen gaat. De NVB wijst er ook op dat aan het einde van de looptijd minimaal de helft van de marktwaarde van de woning moet worden afgelost om een nieuwe hypotheek te kunnen afsluiten. Dat kan leiden tot hogere maandlasten. In het uiterste geval kan de consequentie zijn dat iemand zijn huis moet verkopen.

De Vereniging Eigen Huis (VEH) vindt dat banken klanten die hun aflossingsvrije hypotheek willen omzetten geen kosten in rekening moeten brengen. De vereniging heeft daar een brief over gestuurd naar ABN AMRO, Rabobank, ING en SNS.