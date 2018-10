’Onervaren twintigers moesten bij ING witwassen opsporen’

Dat meldt NRC Handelsblad op basis van gesprekken met drie anonieme oud-medewerkers van een kleine compliance-afdeling bij ING die vanuit Amsterdam mkb-klanten controleerde. Het team werd in 2016 opgericht om een inhaalslag te maken bij het screenen van klanten volgens DNB-richtlijnen.

Met ongeveer vijftien man moesten de jonge medewerkers verdachte transacties zien te herkennen. Daar waren ze niet voor opgeleid. Een oud-medewerker vertelt: „Van mijn hele team had niemand een financiële achtergrond. Niemand had enige boekhoudkundige kennis en kon bijvoorbeeld een balans lezen.”

Arabische landen

De medewerkers vertellen een drieweekse, basale cursus te hebben gekregen over hoe een bank werkt, en waar ze op moesten letten. „Je kreeg bijvoorbeeld te horen dat transacties naar Arabische landen verdacht konden zijn, maar niet hoe je het onderscheid maakte welke transactie wél en welke niet verdacht was.”

De medewerkers spoorden soms wel witwastransacties op. „Een keer was een witwascasus zo overduidelijk dat zelfs ik het doorhad”, vertelt een van de oud-medewerkers aan NRC. „Ik vond het spannend. Na de melding bij mijn leidinggevende heb ik toen gevolgd wat er met die klant gebeurde, maar maanden later was die nog steeds gewoon klant.”

Megaschikking

ING schikte begin deze maand voor een recordbedrag van 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie omdat de bank veel te weinig deed om witwassen op te sporen. ING reageerde enkele dagen later door de cfo de laan uit te sturen.