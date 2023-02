’Russen sluizen geld weg via cryptobeurzen’

Russen zouden vooral cryptomunt Tether gebruiken om geld het land uit te krijgen. Ⓒ ANP/HH

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Russen en enkele Russische banken waarvoor sancties gelden kunnen via de cryptobeurzen Huobi en KuCoin gewoon handelen in digitale valuta. Dat stelt de in cryptomunten gespecialiseerde data-analist Inca Digital in een rapport. Volgens directeur Adam Zarazinski overtreden de beurzen daarmee mogelijk Amerikaanse en Europese sancties.