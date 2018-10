Best gelezen op DFT: zorgen om hypotheken en omscholen

Bekijk ook: Te weinig gespaard voor aflossingsvrije hypotheek

Zaterdag zijn banken dan ook een campagne gestart om klanten aan te moedigen meer te sparen. Door strengere regels kan een aflossingsvrije hypotheek namelijk niet zomaar weer worden verlengd aan het einde van de looptijd.

Daarnaast zijn we ook nieuwsgierig naar sectoren die staan te springen om handjes: het artikel met een lijst van beroepen die staan te springen om personeel, werd heel vaak aangeklikt.

Zorgen maken we ons om de benzineprijzen. Kunnen we het ons straks nog wel veroorloven om auto te rijden, als een litertje euro95 misschien wel €2 gaat kosten?

Steeds meer Nederlanders hebben last van werkstress. Werknemers krijgen er steeds meer taken bij. Werkgevers, vakbonden en deskundigen luiden de noodklok.

Bizar, regelmatig horen we over grote tekorten aan mensen in de zorg. Maar tienduizenden Nederlanders met een zorgdiploma blijken thuis te zitten.

Alle ogen zijn deze week gericht op Italië. Het land presenteerde een begroting met een tekort van 2,4%, waar financiële markten op minder hadden gehoopt. De koersen van Italiaanse banken kelderden.

Een rampscenario: je 16-jarige zoon jat de autosleutel en rijdt je bestelwagen in de prak. De verzekeraar wilde de schade aanvankelijk niet vergoeden, maar moet dit van de rechter nu alsnog deels.

De Turkse lira is de afgelopen tijd flink gedaald. Het juiste moment om een vakantiehuis in Turkije aan te schaffen? Ze zijn in ieder geval flink in de uitverkoop.

Willem Vermeend en Rick van der Ploeg gingen in hun column in op Prinsjesdag. Diverse keren benadrukte de regering dat Nederland een fantastisch land is. De economen vragen zich af: hoe lang nog?

Ook de column van senior kandidaat-notaris Ernst Loendersloot deed het goed. Wie mag er eigenlijk allemaal wel en niet van je erven?

