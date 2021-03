Hoe raken de verkiezingen mijn portemonnee?

Financieel

Gaan de huizenprijzen ooit nog dalen?

Een miljoen nieuwe woningen in tien jaar. Dat ambitieuze plan ligt op tafel in aanloop naar de verkiezingen. Is bouwen in het groen de oplossing voor de wooncrisis en worden huizen daardoor echt goedkoper? Dat bespreken Martin Visser en Herman Stam in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van...