Sterwaardig eten? Hier is het betaalbaar

Dat blijkt uit een lijst van Traveloka, een reismaatschappij uit Indonesië.

Het allergoedkoopste restaurant met ster is Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice & Noodle in Singapore. Hier eet je voor minder dan €2. Ook in Hongkong, Seoul, Osaka en Bangkok eet je voor minder dan een tientje sterwaardig.

Nederlandse restaurants

Maar ook twee Nederlandse restaurants staan in de top-50 van goedkoopste sterrenrestaurants. Strandlodge in Winterswijk biedt een lunchmenu aan voor €27,50 en staat daarmee op plek 28.

Op plek 39 staat Sinne, een restaurant in Amsterdam. Hier eet je een driegangenmenu voor €38.