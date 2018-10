Amsterdam - Wie een gemiddeld inkomen heeft, gaat vanaf volgend jaar minder belasting betalen. Maar deze wijziging in het belastingstelsel kan voor sommige huizenbezitters ook aanleiding zijn om nog eens goed te bekijken of ze hun hypotheek nog dit jaar willen oversluiten. Dat kan zomaar honderden, en in specifieke gevallen zelfs duizenden, euro’s schelen.