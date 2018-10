Voortgang bij gesprek VS en Canada over NAFTA

President Donald Trump eist dat Canada voor maandag akkoord gaat met aanpassingen van NAFTA, anders gaat hij heffingen invoeren en zo Canadese producten weren. Het derde land van het Noord-Amerikaanse handelsakkoord is Mexico, dat inmiddels tot een vergelijk met de VS is gekomen.

Canadese media meldden dat de minister van Buitenlandse Zaken, Chrystia Freeland, zaterdag niet zoals gepland een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN heeft gehouden. De speech is op de valreep uitgesteld omdat Freeland in Ottawa bij de onderhandelingen moet zijn.