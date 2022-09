’Cultuur van seksuele intimidatie bij zakenbank Goldman Sachs’

Zo’n 1400 voormalig medewerksters van de bank klagen hun oud-werkgever aan voor het salaris en de promoties die zij misliepen omdat zij geen man waren. Hun zaak staat op de rol voor volgend jaar juni, maar hun advocaten hebben donderdag al diverse documenten onthuld. De New York Post bericht over deze documenten.

Verkrachting

Uit de informatie van de advocaten blijkt ook dat er tussen 2000 en 2011 minstens 75 klachten zijn ingediend over seksuele intimidatie door mannelijke leidinggevenden bij de bank. Daarnaast zijn er zeven klachten over zware misdrijven, zoals verkrachting, poging tot verkrachting en aanranding door mannelijke medewerkers van Goldman Sachs. Nadat vrouwen over hun gedrag klaagden, kregen de mannen vaak slechts een waarschuwing, meldt de Amerikaanse krant.

Cristina Chen-Oster was vicepresident bij de bank en een van de weinige vrouwelijke medewerksters die met naam en toenaam tegen de zakenbank in het geweer komt. Zij verklaart dat een mannelijke collega haar tegen de muur duwde, zijn hand in haar blouse stopte en zich aan haar opdrong. Ze diende een klacht tegen hem in, maar hij werd erna gewoon gepromoveerd tot managing director.

Prostituees

Andere vrouwen klagen dat promoties aan hun neus voorbij gingen, ook al presteerden zij aantoonbaar beter dan mannelijke collega’s. Die groeiden wel door naar het hoogste managementniveau. Vrouwen vertellen ook over feestjes van de bank waar mannelijke leidinggevenden schaarsgeklede prostituees inhuurden.

Goldman Sachs laat in een reactie aan de New Yorkse krant weten dat de verzameling klachten selectief is, niet accuraat, niet compleet en geen weerspiegeling geeft van de omgangsvormen bij de bank. De bank ’staat geen discriminatie, seksuele intimidatie of lastig vallen toe en neemt maatregelen zodra dit gedrag wel plaatsvindt’.