En hij vaart! Blokkeerschip na ruim 100 dagen in Suezkanaal op weg naar Rotterdam

Eerder op de dag was het met een ceremonie vrijgegeven en uitgezwaaid door de Egyptische autoriteiten. Nadat de Ever Given was vlotgetrokken lag het enorme containerschip ruim drie maanden aan de ketting. De kanaalautoriteit SCA en de Japanse eigenaar van het schip onderhandelden in die periode over een schadevergoeding. Hoeveel geld er uiteindelijk betaald is, is niet bekendgemaakt. De SCA zou eerder om een vergoeding van meer dan 916 miljoen dollar hebben gevraagd, maar zei later genoegen te nemen met 550 miljoen dollar.

De Japanse eigenaar van de Ever Given zou al eens 150 miljoen dollar compensatie hebben geboden. Maar naar de mening van de SCA was dat niet voldoende om de kosten voor het mislopen van vaartarieven, schade aan het kanaal en kosten voor mankracht en materiaal bij het bergen van het schip te dekken.

De Ever Given, die onder de Panamese vlag vaart, kwam in een zandstorm terecht in het zuidelijke deel van het Suezkanaal. Daardoor kwam het schip, dat behoort tot de grootste containerschepen ter wereld, vast te liggen. Na zes dagen lukte het om de Ever Given los te trekken, maar toen lagen er aan weerszijden al honderden schepen in de file.

Het gigantische Japanse schip, dat voor de Taiwanese rederij Evergreen vaart, heeft circa 18.300 containers aan boord. De lading heeft een waarde van zo'n 1 miljard dollar. De bemanningsleden van het schip hebben allemaal de Indiase nationaliteit.