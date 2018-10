WDP investeert extra in Roemenië

Ⓒ WDP

Wolvertem - Logistiek vastgoedfonds WDP investeert circa 75 miljoen euro extra in Roemenië. Dat heeft de onderneming aangekondigd in aanloop naar de Investor Day, die plaats zal vinden in het land. Door dit nieuwe investeringspakket groeit de totale Roemeense vastgoedportefeuille naar circa 450 miljoen euro.