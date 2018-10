Vastgoedtop schrijft open brief aan kabinet

Amsterdam - Topbestuurders van verschillende grote vastgoedfondsen waarschuwen in een paginagrote advertentie in het Financieele Dagblad, gericht aan het kabinet, voor mogelijke schade voor de sector door een maatregel uit de Miljoenennota. De open brief is ondertekend door de bazen van Unibail-Rodamco-Westfield, Vastned Retail, WDP, Wereldhave, NSI, Eurocommercial Properties en het Triodos Vastgoedfonds.