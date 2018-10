Werkgevers willen hervorming arbeidsmarkt

Het voorstel voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is opmerkelijk omdat de werkgevers eerder nog vonden dat bijvoorbeeld zelfstandigen zelf moesten kunnen bepalen of ze zich wilden verzekeren. Het competentiepaspoort moet inzicht geven in welke competenties iemand heeft omdat dit veel meer zou zeggen dan diploma’s en functietitels. De WerknaarWerkwet zou betekenen dat WW-geld ingezet kan worden voor maatregelen die de kans te vergroten dat een werkloze, of iemand die dat dreigt te worden, kan overstappen naar een nieuwe baan.

