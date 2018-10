Mogelijk hoge boete Facebook om lek

De boete kan worden opgelegd als blijkt dat Facebook de strikte Europese privacyregels heeft geschonden die eerder dit jaar in werking zijn getreden. Het gaat dan vooral om de vraag of Facebook voldoende heeft geïnvesteerd in veiligheid om de hack te voorkomen. De Ierse privacywaakhond Data Protection Commission (DPC) is door het bedrijf ingelicht en doet nu onderzoek. Het Europese hoofdkantoor van Facebook is in Ierland gevestigd.

Facebook kwam vrijdag met het nieuws dat er een lek was gevonden in zijn sociale netwerk en onderzoekt nu of de hackers de data van gebruikers daadwerkelijk hebben buitgemaakt. Ook weet het bedrijf nog niet waar de hackers vandaan kwamen.