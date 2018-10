Ryanair sluit basis in Eindhoven

Ryanair voelt de impact van de recente stakingen. Ook lagere aantallen passagiers en de hogere olieprijzen doen het luchtvaartbedrijf pijn. Behalve de basis in Eindhoven, die goed is voor vier vliegtuigen, sluit de onderneming per 5 november ook haar basis in Bremen. In Weeze wordt het aantal toestellen teruggebracht.

Pilotenvakbond VNV noemt het ,,niet normaal'' dat Ryanair de Nederlandse basis wil sluiten. De aankondiging geldt in elk geval voor komende winter en mogelijk langer. De vakbond houdt er rekening mee dat het om een dreigement gaat, om extra druk te zetten op de bonden in hun conflict over de arbeidsvoorwaarden die de budgetvlieger hanteert. Eerder dreigde Ryanair ook al eens met een sluiting van zijn basis in Dublin, maar dat ging uiteindelijk niet door.

Vertrouwen neemt af

FNV vreest dat de veertig tot vijftig piloten en de bijna honderd cabinemedewerkers uit Eindhoven bij sluiting naar het buitenland moeten verhuizen of anders worden ontslagen. ,,Het besluit staat haaks op eerdere uitspraken van Ryanair dat ze willen groeien in Nederland'', merkt FNV-bestuurder Asmae Hajjari op. ,,Ryanair doet dit enkel en alleen om zich niet te hoeven houden aan werknemersrechten. Maar we accepteren dit natuurlijk niet zomaar. We gaan er alles aan doen om sluiting te voorkomen.''

De maatschappij verlaagde maandag tevens de winstverwachting voor het gebroken boekjaar. Volgens de onderneming zijn de boekingen voor de komende vakantieperioden in oktober en december lager, door zorgen bij passagiers over nieuwe stakingen. Het bedrijf rekende tot vorige week nog op goede kwartalen, maar zag door grote stakingen het vertrouwen van klanten duidelijk afnemen. Daar komt bij dat de brandstofkosten dit jaar bijna een half miljard euro hoger zijn, doordat de luchtvaarder niet alle prijsschommelingen van olie heeft kunnen afdekken.