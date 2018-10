Beurs: tech helpt Damrak aan winst

De AEX sloot 0,5% hoger op 552,55 punten. De AMX klom 0,8% naar 793,07 punten.

Frankfurt won 0,8%, Parijs steeg met 0,3%. De FTSE werd 0,1% teruggezet.

De Italiaanse FTSE MIB ging met bankaandelen in herstel.

Wall Street koerste op winst, de Dow steeg met 1%, de Nasdaq pluste met 0,5%. General Electric (+16%) en Tesla (+14%) domineerden na doorbraken bij beide bedrijven. De Amerikaanse industrie vertoonde afkoeling, de bouwuitgaven stegen in augustus nog een fractie afgezet tegen juli.

President Trump ging ’s middags in op het bereikte vrijhandelsakkoord, waardoor Amerikaanse importheffingen op Canadese producten uitblijven.

Philip Marey, macroeconoom van Rabobank: „De economie draait nog goed. Met 4,1% groei is het ook het beste moment een handelsoorlog te voeren voor de Amerikanen, want het effect van de belastingsteun gaat aflopen.” Vier renteverhogingen verwacht Rabobank bij de Amerikaanse Federal Reserve, die volgens Marey wel tekenen van „enige zelfgenoegzaamheid” begint te vertonen. „Met verminderdende belastingsteun en oplopende rentes gaat 2019 echt een reality check worden in de VS. Dat ziet de markt.”

Volgens valutahandelaar Stephane van der Meer (Ebury) drukt de onrust over Italië het sentiment in de euro. Die noteerde $1,1603 (-0,1%), maar gingen eerder naar $1,15. ,,De dollar doet wat de munt altijd bij een anti-Eu-stemming doet: aansterken. Beleggers bespeuren echt onrust. Ook omdat de inflatiedoelstelling die de ECB hanteert maar niet wordt gehaald. De laatste stijging naar 0,9% is zo ver verwijderd van de 2%, dat baart zorgen.”

ASML wint op Intel

Bij de Nederlandse hoofdfondsen bleef chipmachinefabrikant ASML met een plus van 2,5% aan kop, nadat Intel meldde een extra $1 miljard te gaan investeren.

NN Group steeg 1%, Aegon 0,2%, maar ING (-0,3%) en ABN Amro (-0,1%) bleven achter.

Shell klom 0,8%. Naar verluidt gaat het bedrijf met Aziatische partners $31 miljard in een Canadees gasproject steken.

KPN dikte in de kopgroep net als DSM met 0,7% aan, het telecombedrijf benoemde een nieuwe bestuurder.

Onderin bungelde Ahold Delhaize 1,9% in het rood. AkzoNobel raakte 1,3% kwijt terwijl de volgende stakingsronde om meer loon is aangekondigd.

Besi bloeit op

Bij de middelgrote fondsen blonk de toeleverancier aan de chipsector Besi dankzij het nieuws van Intel met een vooruitgang van 7% uit bij de slotbel. Het verloor in zes maanden ervoor 60% waarde.

Bodemonderzoeker Fugro werd 3,7% duurder.

Maritiem dienstverlener Boskalis klom 2,8%, na het binnenhalen van een order ter waarde van ruim €80 miljoen. TKH won eveneens 2,8%.

SBM Offshore steeg met 1,7%. Een voormalige topman verdwijnt vanwege omkoping achter de tralies, meldt De Telegraaf.

Flitshandelaar Flow Traders verloor 1,7%, hoewel ING zijn koopadvies handhaafde in aanloop naar de publicatie van de kwartaalcijfers op 18 oktober.

Air France KLM zakte 4% na een winstalarm van branchegenoot Ryanair. De Ierse prijsvechter heeft last van de recente stakingen, de terugloop in het aantal passagiers en de hogere olieprijzen.