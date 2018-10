Hypotheek nu ook zonder werkgeversverklaring

Slimme software moet het aanvragen van een hypotheek sneller en makkelijker maken. Ⓒ ANP

Amsterdam - Niet alle huizenkopers hoeven in de toekomst nog een werkgeversverklaring aan hun baas te vragen als zij een huis willen kopen. Een aantal banken neemt vanaf nu genoegen met een UWV Verzekeringsblad, een document dat via de website van het UWV is te downloaden.