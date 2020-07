Aalberts krabbelt uit het dal

Uit het woensdag nabeurs gepubliceerde bericht blijkt dat de winst met 38% is gedaald tot €86 miljoen en de omzet met 10% tot €1287 miljoen. Autonoom, dus exclusief de impact van wisselkoersveranderingen, overnames en desinvesteringen, zakte de omzet met 11,1%. Aangezien de terugval tot juni nog 12% bedroeg, betekent dit dat de afname in deze maand tot ongeveer 7% beperkt bleef.

De coronacrisis liet in het eerste halfjaar zijn sporen na in nagenoeg alle segmenten en regio’s. Positieve uitzondering was het halfgeleidersegment.

Het orderboek zat eind juni weer op een hoger niveau dan vorig jaar. Ook slaagde het bedrijf erin om de investeringen in de eerste zes maanden van het jaar aardig op peil te houden.

Eenmalige last

Aalberts heeft zijn eind vorig jaar aangekondigde herstructureringsplan in het eerste halfjaar versneld doorgevoerd en neemt dit jaar een eenmalige last van ongeveer €40 miljoen. De onderneming verwacht dat het snijden in vestigingen en personeel het operationele resultaat jaarlijks zo’n €45 miljoen ten goede komt.

De onderneming geeft geen omzetverwachting voor het tweede halfjaar, maar laat wel weten een geringere kasuitstroom te zien ten opzichte van een jaar eerder.