Koers Tesla knalt na schikking Musk

Dit weekend kwamen batterijautomaker Tesla en topman Elon Musk tot een schikking met de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Daarbij wordt de positie van Musk beperkt.

Musk repte in een aantal tweets over het van de beurs halen van Tesla, tegen een prijs van $420 per aandeel. De beloofde financiering bleef uit. Daarmee had hij de koers gemanipuleerd, aldus de toezichthouder.

De tweetreeks volgde op een serie opmerkingen van Musk die het bedrijf geen goed deden.

Musk leek een forse straf en mogelijk gevangenisstraf boven het hoofd te hangen.

Miljoenenboete

De energieke ontwikkelaar, vaak vergeleken met Steve Jobs van Apple, stemde ermee in dat hij $20 miljoen boete betaalt en de titel ’chairman’ kwijtraakt.

De grootaandeelhouder met ruim 19% van de aandelen blijft wel bestuursvoorzitter van Tesla en creatief brein bij de autobouwer.

In het tumult is een aantal topmanagers vertrokken naar onder meer Apple en Amazon. Een aantal aandeelhouders stak geld in de Chinese concurrent NIO.

Naast aandeelhouders krijgen ook eigenaren van Tesla het regelmatig voor de kiezen vanwege talloze reparaties en wachttijden, erkende Musk.

Tesla is van plan om zijn auto’s voortaan zelf te gaan repareren als er een aanrijding is geweest.

