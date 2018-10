Handelsdeal VS en Canada stuwt beurzen

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,7 procent hoger op 553,49 punten. De MidKap klom ook 0,7 procent, tot 792,61 punten. De beursgraadmeter in Frankfurt dikte 0,7 procent aan en Parijs won 0,3 procent. De beurs in Londen steeg 0,1 procent.

Ryanair kelderde 8,5 procent in Dublin. De Ierse prijsvechter voelt de gevolgen van de recente stakingen van zijn piloten en cabinepersoneel. Ook een terugloop in het aantal passagiers en de hogere olieprijzen doen het luchtvaartbedrijf pijn. Concurrent easyJet verloor ruim 3 procent in Londen en in de MidKap zakte luchtvaartcombinatie Air France-KLM 1,7 procent.

Boskalis

Grootste stijger bij de middelgrote bedrijven was chipbedrijf Besi met een plus van meer dan 6 procent. Boskalis klom 1,6 procent. Het bedrijf heeft de aanbesteding gewonnen voor de aanleg van een nieuwe weg. Met de klus is ruim 80 miljoen euro gemoeid.

In de AEX ging chipmachinemaker ASML aan kop met een winst van 2,2 procent. Kabel- en telecomconcern Altice Europe sloot de rij met een min van 0,4 procent.

Shell

Shell won 0,5 procent. Het olie- en gasconcern en vier Aziatische partners staan volgens persbureau Bloomberg op het punt om een enorm lng-project (vloeibaar gemaakt aardgas) in Canada definitief goed te keuren. Met het project is een bedrag gemoeid van 40 miljard Canadese dollar (27 miljard euro).

Casino dikte verder 1,6 procent aan in Parijs. Het Franse supermarktconcern verkoopt voor 565 miljoen euro aan vastgoed van de keten Monoprix aan een grote investeerder. Telecom Italia zakte ruim 1 procent in Milaan na een adviesverlaging door Barclays.

Linde

In Frankfurt klom Linde 1,5 procent. De Chinese autoriteiten hebben groen licht gegeven voor de fusie van de Duitse producent van industrieel gas en zijn Amerikaanse branchegenoot Praxair.

De euro was 1,1608 dollar waard, tegen 1,1620 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 73,45 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder en kostte 83,22 dollar per vat.