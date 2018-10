Nieuwe topman en winstalarm GE

Lawrence Culp (55) neemt per direct het stokje over van John Flannery die sinds augustus 2017 aan het hoofd stond van het conglomeraat. Culp was tussen 2000 tot 2014 topman van industrie- en technologiebedrijf Danaher.

Het aandeel van de concurrent van Philips, Siemens en ABB steeg met 13% in de voorbeurshandel.

GE meldde dat de winst dit jaar onder de eerder afgegeven voorspelling zal uitkomen. Vanwege de tegenvallende gang van zaken bij GE Power zal bij dit onderdeel een afschrijving worden gedaan op de zogenoemde goodwill.

De waarde van de goodwill is circa 23 miljard dollar en GE denkt dat de afboeking vrijwel dit gehele bedrag zal zijn. De exacte omvang moet nog bepaald worden. Bij de cijfers over het derde kwartaal komt het concern met meer informatie.