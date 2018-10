Deliveroo duikt diep in verlies

Deliveroo, ook in Nederland actief, stak nog eens £100 in uitbreiding. De wereldwijde omzet steeg vorig jaar met 116% naar £277 miljoen, aldus het bedrijf in een toelichting.

Het concern met vorig jaar een waardering van meer dan £1 miljard zag de brutowinst stijgen van £1,1 miljoen in 2016 naar £64,3 miljoen. De Europese omzet steeg met 99% afgezet tegen vorig jaar.

Investeren kost geld

Maar de verliezen voor belastingen namen toe van bijna £185 miljoen komend van £129 miljoen verlies in 2016.

Deliveroo zegt dit jaar te blijven investeren en uitbreiding te zoeken naar nieuwe regio’s.

Onze groei wordt alleen geëvenaard door onze ambitie. We willen het definitieve voedingsbedrijf van de wereld worden en we hebben veel geïnvesteerd in innovatie, technologie, mensen en restaurants”, aldus topman en mede-oprichter Will Shu.

Deliveroo krijgt concurrentie van Uber in de Britse voedselbezorgingsmarkt, maar zou ook een deal met Deliveroo overwegen.

De investeerders van Deliveroo zijn op zoek naar investeringen of een partnerschap. Een verkoop zit er volgens topman Shu tegen de Financial Times niet in. Het verkocht vorig jaar voor £385 miljoen aan aandelen om zijn groei te financieren.