Column: Profiteren van een correctie bij Netflix met opties

Netflix heeft inmiddels 56 miljoen klanten in de VS. Dit is natuurlijk een bijzonder knappe prestatie, maar door deze snelle toename is het groeipotentieel fors afgenomen. Er zijn namelijk maar 128 miljoen huishoudens in de VS en veel mensen delen hun Netflix account. De concurrentie neemt bovendien toe. Steeds meer mediabedrijven nemen de concurrentie van Netflix nu serieus en komen met rivaliserende producten als Amazon Prime, Hulu en Roku.

Investeringen in content moeten Netflix uniek en minder gevoelig maken voor de concurrentie. In 2018 besteedt Netflix een recordbedrag van $8 miljard aan het maken van eigen content. Echter, deze investeringen zorgen voor een sterk negatieve vrije kasstroom van $1,8 miljard. De strategie is risicovol aangezien het onduidelijk is hoe lang deze content zijn waarde behoudt. Daarnaast mist Netflix de mogelijkheden om op andere manieren aan content te verdienen. Disney gebruikt haar content bijvoorbeeld in speelgoed en pretparken. Netflix wordt gewaardeerd op een koers-winstverhouding van 160 en moet het dus hebben van internationale groei. De potentie daarvan wordt naar mijn mening overdreven. De pay-tv markt buiten de VS is met $100 miljard vergelijkbaar met de VS. De internationale markt is echter gefragmenteerd en wordt gedomineerd door lokale spelers die vaak gesteund worden door de overheid. De winsten liggen bovendien een stuk lager, waardoor ook het winstpotentieel voor Netflix redelijk beperkt is. De bedrijfswaarde van Netflix bedraagt nu $167 miljard, wat betekent dat enkel hogere winsten op termijn de waardering kunnen ondersteunen.

Bear spread

Netflix is een zeer volatiel aandeel. Het sentiment kan voor grote schommelingen in de koers zorgen. Met een optiestrategie kunt u profiteren van een eventuele koersdaling. Om de portefeuille tegen uitschieters naar boven te beschermen kunt u gebruik maken van een bear spread. In dit voorbeeld verkoopt u een Call 15 maart 2019 met uitoefenprijs van $400 voor $34,90 en koopt u een Call 15 maart 2019 met een uitoefenprijs van $410 voor $31,10. Deze combinatie levert dus direct $ 380 ($3,80x100) op en kan maximaal $620 ($10-$3,80) kosten. Mocht het scenario van een dalende Netflix koers niet uitkomen, dan is er met deze optie nog steeds kans op winst. De combinatie blijft namelijk winstgevend, zolang de koers van het aandeel Netflix niet boven de $ 403,80 sluit. Dit is aanzienlijk hoger dan de huidige koers van $ 378,-.

Wubbe Bos is beleggingsspecialist bij Lynx