Zo word je rijk van een betere wereld

Door te investeren in bedrijven die zich nu al bezighouden met de mondiale trends van morgen, hoef je niet meer te kiezen tussen een goed rendement of een betere wereld. De van oorsprong Zwitserse vermogensbeheerder Pictet Asset Management, kiest ervoor om te beleggen in themafondsen die zich ieder focussen op een van de huidige actuele maatschappelijke vraagstukken.

Zo zit er in het Global Environmental Opportunities (GEO)-fonds een bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van verpakkingen van recyclebaar karton. Die kunnen op termijn de plastic verpakkingen in onze supermarkten gaan vervangen. Een ander ontwikkelt enzymen waarmee voedsel langer houdbaar wordt en we dus minder hoeven weg te gooien. En wat te denken van een hightech-methode om menselijke hormonen, bijvoorbeeld afkomstig van anticonceptiemiddelen, uit ons afvalwater te filteren. Daarmee kan de vissterfte flink worden teruggedrongen. Allemaal slimme ideeën die niet alleen goed zijn voor het milieu, maar ook economisch rendement opleveren.

,,Wij kiezen bewust voor maatschappelijk relevante thema’s, omdat het ons in staat stelt om de diepte in te gaan”, vertelt Marie-Laure Schaufelberger, senior product specialist bij Pictet Asset Management. ,,In 1995 openden we het eerste fonds, waarvoor we bedrijven selecteren die zich bezighouden met biotechnologie. In 2000 volgde ons Waterfonds. Inmiddels beheren we tien themafondsen. Sommige zijn erg gespecialiseerd, zoals ons Timber fonds, andere concentreren zich op relatief nieuwe trends zoals Robotics of SmartCity.”

Het GEO-fonds werd in 2010 geopend en er is inmiddels meer dan één miljard euro in geïnvesteerd. ,,Je kunt dus moeilijk volhouden dat wij ons met een niche bezighouden”, zegt Schaufelberger. ,,Dat hoor ik weleens van collega’s bij andere investeerders, maar ik zie dat ook institutionele beleggers voorzichtig beginnen te kijken naar deze manier om de markt te benaderen.”

Hoe gaan de fondsbeheerders van Pictet AM te werk? Er wordt een eerste selectie gemaakt van bedrijven die zich op dat speelveld begeven. Na een grondige analyse blijft een longlist van bedrijven over die de fondsbeheerders intensief gaan volgen. ,,We houden niet alleen op papier bij wat ze doen, maar gaan er ook op bezoek. We praten met de ondernemers over hun ambities en ook de hindernissen die ze tegenkomen.” De selectieprocedure wordt ieder jaar herhaald, om te zorgen dat alleen de allerbeste ondernemingen een plaats in het fonds krijgen.

De bedrijven in het GEO-fonds komen uit verschillende sectoren, omdat duurzaamheid een breed begrip is. Dat gaat over niet alleen over hernieuwbare energie of het bouwen van katalysatoren voor auto’s, maar ook over de manier waarop voedsel geproduceerd wordt, hoe we de afvalberg kunnen verminderen, energiezuinig bouwen, enzovoort. ,,Bedrijven die zich daarmee bezighouden hebben de toekomst”, stelt Schaufelberger. ,,En daar pikken wij dan weer de allerbeste uit.”

Naast het milieu staat vanzelfsprekend rendement hoog in het vaandel. ,,De duurzame sector groeide de afgelopen jaren 6 tot 7 procent harder dan de economie in het algemeen”, stelt Marie-Laure Schaufelberger. ,,En wij zijn ervan overtuigd dat er alleen maar meer goede ondernemers met duurzame ideeën bij gaan komen.”

Met zijn themafondsen probeert Pictet AM ondernemingen die in de toekomst succesvol zullen zijn nu al te identificeren. Daarbij ligt de nadruk op mondiale ontwikkelingen die de wereld in de hoge mate zullen gaan bepalen. Voor de bewuste belegger, die een goed rendement net zo belangrijk vindt als een betere wereld, is het Pictet-Global Environmental Opportunities fonds daarom het overwegen waard.

Over Pictet AM

Pictet Asset Management beheert als onafhankelijke vermogensbeheerder circa €160 miljard. Het Zwitserse fondsenhuis onderscheidt zich door te beleggen in themafondsen die inspelen op megatrends die wereldwijd veranderingen bepalen, zoals vergrijzing, klimaatverandering en bevolkingsgroei.

