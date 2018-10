’Maak aanpassen aflossingsvrije hypotheek gratis’

Vanaf maandag is de campagne ’Aflossingsblij’ te zien en te horen waarin banken klanten wijzen op het risico van een aflossingsvrije hypotheek. Banken hebben klanten jarenlang aflossingsvrije hypotheken verkocht, omdat hiermee de maandlasten laag bleven en maximale hypotheekrente kon worden afgetrokken.

Hypotheekrente mag echter niet meer eeuwig worden afgetrokken. Een aflossingsvrije hypotheek kan aan het einde van de looptijd alleen worden verlengd, als de huiseigenaar de nieuwe kosten kan betalen. Als het inkomen omlaag is gegaan, bijvoorbeeld door pensionering, kan een huiseigenaar in de problemen komen. Uit onderzoek blijkt dat een op de zes huizenbezitters met een aflossingsvrije hypotheek na het einde van de looptijd in de problemen kan komen.

Niet blij

„Nou, van die campagne worden mensen niet blij, hoor”, zegt Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis. „Je wordt aangespoord om naar je bank te gaan om te praten over je hypotheek, maar als je hem wil oversluiten ben je zo duizend euro aan advieskosten kwijt en bij een andere hypotheekvorm gaan waarschijnlijk ook nog je maandlasten omhoog. Het zou beter zijn als de banken niet alleen raad geven, maar ook een daad stellen. Door die kosten tijdens de campagne zoveel mogelijk te schrappen.”

André de la Porte: „Het kan heel verstandig zijn voor mensen die nu een aflossingsvrije hypotheek hebben, om die over te sluiten naar een annuïtaire hypotheek tegen de lagere rente van nu. Banken rekenen daar op dit moment duizenden euro’s boeterente voor. Als zij die drempel weglaten, stappen wellicht meer mensen over.” De Vereniging Eigen Huis heeft de grootste banken hierover een brief gestuurd.

De vereniging heeft op de eigen site een rekentool om uit te rekenen of de aflossingsvrije hypotheek in de toekomst problemen kan gaan opleveren.