Pensioenfondsen zetten klein stapje vooruit

De gemiddelde actuele dekkingsgraad van Nederlandse pensioenfondsen steeg afgelopen maand van 109% naar 110%. De beleidsdekkingsgraad bleef stabiel op 109%, blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon.

De actuele dekkingsgraad laat zien hoeveel een pensioenfonds in kas heeft ten opzichte van de verplichtingen. Zijn de verplichtingen €100 en zit er €110 in kas, dan is de dekkingsgraad 110%. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden.

Hogere rente

De stijging van de dekkingsgraden komt niet doordat de fondsen meer in kas hebben, maar omdat de verplichtingen daalden. De rente waarmee pensioenfondsen die berekenen, steeg iets in september. Daardoor nam de waarde van de verplichtingen met zo’n 1% af. Het vermogen van pensioenfondsen bleef stabiel.

Voor sommige pensioenfondsen dreigt nog altijd dat zij moeten korten in 2020 of 2021. Een pensioenakkoord voor die tijd zou dat kunnen voorkomen en volgens Frank Driessen van Aon is het dan ook positief dat in die onderhandelingen eindelijk schot lijkt te zitten.

„Het is van belang dat er snel duidelijkheid komt voor pensioenfondsen” zegt hij. „Lange onderhandelingen komen de beeldvorming over ons pensioenstelsel niet ten goede, zeker niet in combinatie met de dreigende kortingen. Wij hopen daarom dat het optimisme over de stand van zaken met betrekking tot het pensioenakkoord gegrond is.”