Uniek natuurverschijnsel op de Veluwe

Een cenote is een vaak ondergrondse waterpartij die omringd is door rotsen en tropische planten. Een waar afgesloten paradijsje dus. Niet voor niets gaan er jaarlijks vele toeristen voor naar Yucatan, de provincie in Mexico waar deze prachtige natuurverschijselen te bezoeken zijn.

Zo ook de Ik Kil cenote, vlakbij de befaamde ruïnes van Chichzén Itzá. Met haar smaragdgroene water en rijke flora is dit een schitterende plek. ,,Hier moeten we iets mee”, vond Fabian Dolman, directeur van Quality Wellnessresorts. De aantrekkelijke Ik Kil cenote werd de basis voor zijn nieuwste project: de zoutwatergrot in Thermen Bussloo. ,,Inspiratie voor onze wellnessresorts halen we overal vandaan. Of dit nu Mexico of India is, elke faciliteit moet een verhaal hebben en onze gast een unieke belevenis bieden. Vandaar geen gewoon zwembad, maar een zoutwaterbad gebaseerd op een Mexicaanse cenote.”

Om dit voor elkaar te krijgen, was een groot aantal specialisten nodig. En het resultaat is ernaar. Liggend in een hemelse ‘ondergrondse grot’ met een gat in het plafond, is het drijven in het zoute water een uitzonderlijke ervaring. Overdag lig je in de zon, en ’s avonds kijk je naar de sterrenhemel. De plek is uniek in Europa, zeker in de wellnessbranche. Naast dat het bad een lust voor het oog is, is het zoute, warme water ontzettend goed voor je gezondheid en werkt het floaten, het drijven op het zoute water, erg ontspannend.

Laat dit natuurwonder niet aan je voorbijgaan. Ga op wellnesswereldreis en bezoek het zoutwaterbad in Thermen Bussloo. Reserveer de speciale entree en maak kans op een geheel verzorgde reis naar Mexico voor 2 personen!