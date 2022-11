Gerust de weg op als koning winter zich aandient

De vraag is of, als je de zomerbanden nog onder de auto hebt zitten, je bij eventuele letterlijke uitglijers onverzekerd bent. In Nederland is het duidelijk: winterbanden zijn niet verplicht, maar worden in dat seizoen wel aangeraden. En roekeloos rijden, ook in de winter, is zeker een aandachtspunt van verzekeraars bij ongelukken. Het is niettemin wel extra oppassen voor wie de Duitse grens overgaat, of een bezoek brengt aan onze onderbuur Luxemburg.

Ook in Oostenrijk, Zwitserland en bijvoorbeeld noordelijker in Noorwegen, Zweden en Finland is het verplicht om de zomerbanden te verwisselen vanaf de eerste november tot aan de eerste van april. Wie dat niet doet, kan zelfs een hoge boete verwachten. Sterker, het leidt soms tot nog vervelendere gevolgen, zoals persoonlijke aansprakelijkheid bij een ongeluk. Overigens is het in Duitsland nog extra opletten, want daar hebben ze de regelgeving aangescherpt: winterbanden die na 1 januari 2018 zijn geproduceerd moeten het embleem van een sneeuwvlok dragen. Banden van vóór 31 december 2017 met het zekere M+S-logo, mogen worden gebruikt tijdens de overgangsregeling tot september 2024.

Slingerende hut

Voor wie in Nederland blijft, kan zich afvragen of het al die (dure) rompslomp waard is. Feit is dat winterbanden anders zijn samengesteld dan de zomerse variant, zo leggen experts op de website van de ANWB uit. En als het kwik dan echt onder de 7 graden Celsius komt, levert dat een betere want een kortere remweg op, bijvoorbeeld. Ook heb je met winterbanden meer grip bij sneeuw of ijzel. Overigens bestaat er voor caravans géén verplicht gebruik van de wintervariant. Dus die mag ook in het buitenland achter de auto blijven slingeren.

Voor alle seizoenen

Wie geen schuur heeft of de banden niet in de gang wil hebben, kan winterbanden (of zomerbanden in de winter) voor een meerprijs opslaan bij een garage in de buurt. Om daar vanaf te zijn, kiezen tegenwoordig veel autobezitters voor de zogeheten allseason banden, al zegt de ANWB dat winterbanden het áltijd beter doen op besneeuwde hellingen. Wegrijden op allseason kan namelijk alsnog lastiger zijn door minder grip. ‘De veiligste combinatie blijft winterbanden in de winter en zomerbanden in de zomer’, valt te lezen op de site. Maar dat is ook de kostbaarste investering.