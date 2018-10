’Europees beleggingsfonds rekent teveel’

De Europese ’stockpickers’, de fondsbeheerders die aandelen kiezen, leveren minder rendement op voor beleggers terwijl zij meer kosten rekenen dan de indextrackers.

Voor dat verschil in prestatie waren eerder aanwijzingen, Morningstar trof slechts twee categorieën aan die beter presteerden over een langere periode. Morningstar onderzocht 9400 fondsen met in totaal €2,9 biljoen onder beheer.

Volgens onderzoeksgroep Financial Inclusion Centre in de Financial Times bevestigt het onderzoek dat beleggers „een prijs betalen voor slechte langetermijnprestaties van fondsmanagers die hoge kosten berekenen”, stelt hij. „Het bewijs is overweldigend dat de fondsen niet efficiënt werken.”