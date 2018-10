’Opbrengst vliegtaks naar groene luchtvaart’

Dat blijkt uit een onderzoek van peiler Maurice de Hond in opdracht van de luchtvaartsector. Vanaf 2021 wil het kabinet €200 miljoen ophalen bij de luchtvaart, maar dit geld is vooralsnog niet ’geoormerkt’, waardoor het in de schatkist verdwijnt.

„Er is wederom een meerderheid tegen een platte vliegtaks ten behoeve van de schatkist”, zegt Frank Allard van de Barin, de koepel van luchtvaartmaatschappijen in Nederland. Hij wijst dat uit een consultatie van de overheid onlangs ook al bleek dat een meerderheid bedenkingen heeft tegen de ’domme’ vliegtaks. Uit de peiling blijkt dat 64% van de ondervraagden daar tegen is.

Uit de peiling van De Hond blijkt dat 45% tegen de vliegtaks is en 40% voor. Er zijn grote verschillen naar politieke voorkeur. Voorstanders zijn PvdA en GroenLinks-stemmers, de tegenstanders zijn te vinden bij de PVV en VVD. Bij SP, CDA en D66-stemmers is er geen duidelijke voorkeur. Bij D66 is er een lichte meerderheid voorstanders.

„Wij gaan er vanuit dat de overheid de signalen serieus neemt”, zegt Allard. „Verduurzaming moet het doel zijn, niet het spekken van de schatkist”

Auto

Slechts 13% van de ondervraagden zegt een ander vervoermiddel te kiezen voor een reis of vakantie. Uit eerdere onderzoeken van ondermeer het Planbureau van de Leefomgeving en CE Delft blijkt dat het milieu niet gebaat is bij de voorgestelde vliegtaks. Reizigers gaan met de auto naar luchthavens in België of Duitsland. De Nederlandse consument is gevoelig voor lage prijzen.

In het regeerakkoord was een ’drietrapsraket’ afgesproken, waarbij eerst in Europees verband gezocht zou worden naar prikkels voor schoner vliegen, daarna is de sector zelf aan de beurt. Als dat niet lukt, zou er sprake zijn van de vliegtaks. Uit de peiling blijkt ook dat een meerderheid van 65% van de D66 stemmers ook voorstander is van het oormerken van de vliegtaks voor duurzaamheid. Daarmee gaan zij in tegen hun partijgenoot staatssecretaris Snel, die veel haast heeft met de ’platte vliegtaks’.

Brandstof

Van de ondervraagden denkt 55% dat duurzame brandstof het meest zal bijdragen aan de verduurzaming van de luchtvaart, daarna komt vlootvernieuwing. Eén Europees luchtruim, waardoor kortere vliegroutes wordt door 29% aangegeven.