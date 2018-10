Wall Street sluit met winst na handelsdeal

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag op de eerste handelsdag van de nieuwe maand en van het vierde kwartaal met winst gesloten. Het beurssentiment was positief na de overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Canada over een Noord-Amerikaans handelsakkoord. Automaker Tesla maakte verder een flinke koerssprong na de deal met toezichthouder SEC.