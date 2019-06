TikTok-eigenaar investeert €200 miljoen in sportforum

Het forum werd opgericht in 2007 als een soort Facebook voor basketballiefhebbers. Het veranderde in de jaren erna in een online gemeenschap voor onder meer sport, spelletjes, entertainment. ByteDance heeft nu een belang van 30 procent in Hupu, dat plannen heeft om naar de beurs te gaan in Shanghai.

ByteDance is relatief onbekend, maar zijn app TikTok is ook in Nederland erg populair. Daar kunnen gebruikers korte muziekfilmpjes maken en daarop playbacken. ByteDance heeft verder een grote portefeuille aan apps, onder meer op het vlak van nieuws en video. Het overweegt naar verluidt een eigen smartphone uit te brengen en zou een muziekstreamingdienst willen lanceren.

In 2012 werd ByteDance opgericht, door ondernemer Yiming Zhang. Het is momenteel een van de grootste techconcerns ter wereld, met een marktwaarde van zo'n 75 miljard dollar.