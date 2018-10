Argentijnse verkoop Shell afgerond

De totale prijs is overigens nog afhankelijk van definitieve bijstellingen, maar komt neer op ruim 900 miljoen dollar. Raízen is een samenwerkingsverband van Shell en de Braziliaanse onderneming Cosan, die elk een deelneming van 50 procent hebben. Raízen is een van de grootste suiker- en ethanolproducenten ter wereld. Daarnaast is het ook een van de grootste distributeurs van brandstof.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik