ForFarmers koopt Van Gorp Biologische Voeders

De deal wordt gedaan door ForFarmers-dochter Reuding, dat evenals Van Gorp Bio actief is in de biologische agrarische sector. Reudink neemt concreet de medewerkers, een gespecialiseerde fabriek en de klantenportfolio over. Van Gorp Diervoeders, gevestigd in Waalwijk, maakt geen onderdeel uit van de transactie.

Van Gorp Bio behaalde vorig jaar een omzet van 31 miljoen euro en een bedrijfsresultaat (ebitda) van 1,2 miljoen euro. Er werken 12 medewerkers bij het bedrijf.