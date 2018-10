Megadeal op woningmarkt in de maak

Round Hill was na de crisis in de vastgoedmarkt in 2014 een van de eerste buitenlandse beleggers die groot de Nederlandse markt voor huurwoningen opkwam. De Britse belegger kocht toen voor 365 miljoen euro bijna 4000 woningen van de noodlijdende corporatie Wooninvesteringsfonds (WIF).

Sindsdien heeft Round Hill de portefeuille met Nederlandse huurwoningen gestaag uitgebouwd. In september kocht de investeerder nog 400 huurwoningen van een lokale Haagse vastgoedbelegger.

Bronnen in de markt verwachten dat vooral buitenlandse beleggers die de Nederlandse markt willen betreden, interesse zullen tonen in de huurwoningen van Round Hill. Die zijn vaak op zoek naar deals waarmee ze in een keer groot de markt op kunnen komen.