’Ryanair verbreekt belofte Eindhoven’

„Dit plan moet Ryanair al geruime tijd hebben gehad en past niet in de beloften die zijn gedaan toen de luchtvaartmaatschappij hier een basis opende. Een weekend is te kort dag om de hele winterdienstregeling op de kop te gooien”, zegt FNV-bestuurder Asmae Hajjir. „Daarbij zitten de vliegtuigen vol, we willen op korte termijn opheldering van de directie over nut en noodzaak van de sluiting.”

Op vliegveld Weeze, vlak over de grens, worden twee van de vijf vliegtuigen weggehaald. De kosten bij Ryanair lopen op, onder meer door de stakingen en de oplopende olieprijs.

„Voor de Ryanair-vliegers breekt een onzekere periode aan, die hen niet in de koude kleren zal gaan zitten. Het is echter raadzaam om niet in paniek te raken en geen overhaaste beslissingen te nemen”, zegt de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers in een schrijven naar de achterban. In een aantal Europese landen kan Ryanair aan goedkoper personeel komen dan in Nederland. KLM in Nederland is op zoek naar vliegers.

„We hebben besloten dat we de vliegtuigen elders in Europa zullen inzetten”, zegt een woordvoerder van Ryanair over het besluit om in Eindhoven te stoppen.

De FNV vindt niet dat de prijsvechter hen weer te slim af is. Vrijdag werd er gestaakt in Nederland, maar Ryanair wist deze deels te breken door piloten uit België in te schakelen.

„De medewerkers hebben nu vier weken de tijd om in te stemmen of ze elders in Europa gestationeerd worden. Dit is precies waar wij met de staking tegen geprotesteerd hebben. Er moeten afspraken gemaakt worden over een fatsoenlijk alternatief”, zegt Hajjir.