’Bloedbad onder prijsvechters’

De Ierse prijsvechter maakte gisteren plotsklaps bekend dat ze de Nederlandse basis in Eindhoven dichtgooit, in ieder geval voor het winterseizoen. De kosten bij Ryanair lopen op, onder meer door de stakingen en de oplopende olieprijs.

„De prijzen van reisorganisaties zijn komende winterseizoen scherp door de concurrentie. Zowel van Schiphol als van regionale luchthavens zijn er vluchtkeuzes genoeg”, meent voorzitter Frank Oostdam van reisbrancheorganisatie ANVR.

„We hebben besloten dat we de vliegtuigen elders in Europa zullen inzetten”, zegt een woordvoerder van Ryanair over het besluit om in Eindhoven te stoppen. In een aantal Europese landen kan Ryanair aan goedkoper personeel komen dan in Nederland.

Consumenten profiteren

Ryanair kan een dergelijke ’dumping van pakketprijzen’ inclusief hotels, volgens ingewijden niet volgen door alle sociale en financiële perikelen. „Het wordt komende tijd in het toerisme een bloedbad. De consument profiteert, ook zonder Ryanair”, meent Atilay Uslu van luchtvaartmaatschappij Corendon.

Oostdam vraagt zich hardop af of het verdienmodel van Ryanair met extreem lage kosten wel kan standhouden. „Er komen door onvrede van binnenuit scheuren in. Dat blijkt wel uit de stakingen. Deze erosie zien we vaker bij prijsvechters. De toerist moet goed beseffen wat hij bij zo’n goedkoop ticket op de koop toeneemt”, aldus Oostdam.

Er barst ook een slag om de overgebleven ’slots’ die Ryanair moet laten vallen, omdat ze geen vliegtuigen meer heeft in Nederland. Het gaat om circa zes vluchten per dag.

KLM wil graag meer ruimte op Schiphol en zou deze kunnen creëren door zes Transavia-vluchten over te hevelen naar Eindhoven. „We zitten er bovenop”, zegt een woordvoerder van de vakantievlieger.