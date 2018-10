Shell akkoord met enorme Canadese deal

Met het lng-project in British Columbia, LNG Canada, is een bedrag gemoeid van 40 miljard Canadese dollar (27 miljard euro). Naast Shell staan Petroliam Nasional, Mitsubishi, PetroChina en Korea Gas aan de wieg van de opdracht. Shell heeft een belang van 40 procent in LNG Canada.

Over de deal werd al tijden gesproken. PetroChina en Korea Gas namen recent al de investeringsbeslissing. Volgens Shell-baas Ben van Beurden is sprake van het ,,juiste project in de juiste tijd". Hij wees op de wereldwijde overgang naar duurzamere energiebronnen. Van Beurden verwacht een verdubbeling van de vraag naar lng in de periode tot en met 2035 als variant voor onder meer vervuilende kolen.

Vraag vanuit Azië

Vooral vanuit Azië zal er volgens Shell een sterke vraag naar het gas zijn. Shell wijst verder op de relatief korte afstand tussen British Columbia en Noord-Azië. Die afstand is de helft korter dan de afstand tussen Azië en bijvoorbeeld de Golf van Mexico, waarbij ook nog eens het Panamakanaal kan worden vermeden, zo benadrukt Shell.

LNG Canada is naar verwachting in eerste instantie goed voor 14 miljoen ton lng per jaar. De productie kan volgens Shell verder worden opgevoerd. Het olie- en gasbedrijf verwacht daarnaast een rendement van grofweg 13 procent.