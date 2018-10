Veolia checkt uit bij Connexxion-moeder

Koper van het belang is het Duitse familiebedrijf Rethmann. De verwachting is de overname tegen het einde van het jaar is afgerond. Berichten over een mogelijke deal tussen de bedrijven deden al langer de ronde.

Bij afronding van de transactie zal Rethmann 34 procent van Transdev in bezit hebben. Het controlerende belang van 66 procent is in handen van Caisse des Dépôts Group.