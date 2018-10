Adverteerder weet gamer moeilijk te vinden

Ⓒ ANP

AMSTERDAM (ANP - De Nederlandse markt voor games is nog grotendeels onontgonnen gebied voor adverteerders. Spelletjes zullen dit jaar goed zijn voor een omzet van 1 miljard euro en dat bedrag zal alleen maar stijgen. Omdat gamers weinig gebruikmaken van traditionele media hebben adverteerders nog moeite hen te bereiken, schrijft advieskantoor PwC in een nieuw rapport over de media- en entertainmentsector.