Beursverslag: Philips weggedaan op lager Damrak

De AEX-index eindigde dinsdag 0,6% lager op 549,3 punten, nadat kort na het middaguur de schade omstreeks tweemaal zo groot was. De AMX daalde 0,5% naar 789,3 punten.

Elders in Europa gingen de beursgraadmeters ook omlaag. De Duitse DAX daalde 0,5%, de Franse CAC40 zakte 0,7% en Londen verloor 0,2%.

Op Wall Street koerste de Dow Jones 0,4% hoger, nadat de graadmeter er maandag nog 0,7% bij kreeg.

De voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker waarschuwde maandagavond voor een schuldencrisis in Italië. De leider van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging Luigi Di Maio benadrukte vanochtend de begrotingsplannen niet te zullen terugdraaien. Hierin is een hoger dan verwacht begrotingstekort van 2,4% opgenomen. In reactie hierop gingen staatsobligaties opnieuw in de uitverkoop.

„Maandag was het nog allemaal rozengeur en maneschijn”, zei Cees Smit van Today’s droogjes. „Ik zit eigenlijk te wachten op een grotere correctie, maar de markt lijkt wel van teflon. Er is veel dat van de markt afglijdt, terwijl we toch veel terugkerende problemen hebben met Trump, de handelsoorlog en nu weer Italië. Je ziet het ook aan een bedrijf als Tesla. Dat krijgt een tik naar beneden en gaat dan weer omhoog, hoewel er per saldo niet veel veranderd is.”

Op het Damrak ging het Franse kabel- en telecomconcern Altice aan kop met een winst van 2%. ABN Amro kreeg er 0,8% bij.

AkzoNobel won 0,5%. Het concern kondigde aan dat €5,5 miljard van de opbrengst van de verkoop van de chemiedivisie aan aandeelhouders wordt teruggegeven. Dit gebeurt via de inkoop van eigen aandelen, een speciaal dividend en een extra winstuitkering.

Oliereus Shell steeg 0,1%. Zoals in het weekend al was uitgelekt, gaat de maatschappij samen met Aziatische partners €27 miljard steken in een Canadees gasproject.

Voedings- en wasmiddelenproducent Unilever verloor 1%, na door de Amerikaanse zakenbank Jefferies van de kooplijst te zijn geschrapt.

Heineken leverde 0,6% in, volgend op een koersdoelverlaging tot €90 door Deutsche Bank bij een gehandhaafd houdadvies.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen belandde medisch technologiebedrijf Philips met een min van 3,6% onderaan, na een adviesverlaging door Credit Suisse naar houden.

Navigatiebedrijf TomTom sloot bovenaan in de Midkap met een winst van 3,6%, na nieuws over een opdracht van BMW.

Marketmaker Flow Traders profiteerde van de toenemende volatiliteit op de beurzen. Het aandeel steeg 1,5%.

Smallcap ForFarmers won 0,2%, na door KBC op de kooplijst te zijn gezet. Het veevoederbedrijf kondigde vanochtend een kleine overname aan.

Van Lanschot Kempen verloor 0,4%, ondanks een herhaald koopadvies van Kepler Cheuvreux.

Op de lokale markt blonk Curetis met een winst van 11,2% uit. Het biotechnologiebedrijf heeft bij een Amerikaanse investeerder €3,5 opgehaald.

