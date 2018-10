Pijn aan de pomp door stijgende olieprijs

Van iedere liter benzine aan de pomp gaat dan „dik een euro” naar de schatkist, berekent belangenvereniging UnitedConsumers. Welgeteld rekent de automobilist 43% heffing af voor accijns, en nog eens 17% btw per liter.

Elke dollar prijsstijging per liter Brent betekent nu voor automobilisten direct een cent extra aftikken aan de pomp. Een vat Brentolie, de basis van Europese benzine, kostte dinsdag meer dan 85 dollar per vat. Dat was in januari nog maar 67 dollar.

Obstakel

De adviesprijs voor benzine is nu 1,791 euro. Veel pompstations bieden echter nog forse lagere tarieven, tot soms 1,60 per liter. Benzinestationeigenaren hebben de vrijheid om hun prijzen aan te passen.

„Als de prijs naar twee euro per liter stijgt, wordt dat een obstakel om te gaan tanken”, weet UnitedConsumers uit het verleden.

In België is diesel vandaag dankzij 4,2 cent extra naar de hoogste prijs ooit gegaan, het record van 13 oktober 2012 is geslecht, mede door hogere accijnzen.

Oplopende tekorten en te weinig investeringen in nieuwe oliebronnen duwen de prijs omhoog, waarschuwt expert Jan-Jacob Verschoor van Oil Analysis in Londen. Het is bijna onvermijdelijk dat de oieprijs naar $100 doorstijgt, stelt de expert.