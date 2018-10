Jefferies verlaagt advies Unilever

De kenners wijzen onder meer op de huidige problemen in Argentinië en Turkije, markten waar Unilever actief is. Verder heeft Unilever te dealen met een aanstaande wisseling aan de top van het bedrijf en met het ,,drama" van de versimpeling van de structuur. Het voorstel om het hoofdkantoor van Unilever naar Nederland te verplaatsen is volgens Jefferies een risico voor aandelenkoers op de korte termijn.

Meerdere aandeelhouders keerden zich al tegen de verhuizing, onder meer door zorgen om protectionistische ontwikkelingen in Nederland. Daarnaast speelt mee dat Unilever vrijwel zeker uit de belangrijkste index van de Londense beurs, de FTSE 100, verdwijnt.

Jefferies verlaagde het oordeel op Unilever naar hold van buy. Het aandeel Unilever noteerde dinsdag kort na de openingsbel 1,1 procent lager op 47,66 euro.