Niet meer altijd als duo op pad

Hoogland en Van ’t Veer maakten al samen video’s (hij achter de camera, zij als verslaggeefster) ‘voordat YouTube bestond’. „We werkten bij een mediabedrijf in de dancescene en toen we daar weggingen vroegen oud-collega’s ons steeds vaker om filmpjes te maken”, vertelt Hoogland. Tegenwoordig kunnen ze onder meer Philips, CNV en diverse media- en reclamebureaus tot hun klanten rekenen. Van ‘t Veer is ook presentatrice van Bright TV bij RTLZ en Hoogland filmt voor de zender.

Sinds haar werk bij Bright TV gaat het stel niet meer als duo op pad. „Voor die tijd werkten we bijna altijd samen. Dat ging goed, maar zorgde ook wel voor het nodige gekibbel”, vertelt ze.

De komst van hun twee zoontjes speelde ook mee bij de beslissing niet meer altijd samen te filmen. „Met kinderen ga je beter plannen en organiseren”, zegt Van ’t Veer. „Dat hadden we veel eerder moeten doen”, grapt Hoogland. Dat ze kantoor aan huis hebben, maakt het combineren van werk en gezin makkelijker, maar het is ook wel eens lastig. „Werk en privé zijn hier best wel met elkaar verweven”, erkent Van ’t Veer. „Maar ik kan de kinderen bijna altijd uit school halen en dat is goud waard.”

De jongens spelen soms ook een rol in de producties. „Bijvoorbeeld voor het testen van kindergadgets. Dat vinden ze fantastisch”, aldus Van ’t Veer.