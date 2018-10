Column: Fintech blijft hard groeien

De fintechbedrijven hebben niet alleen het voordeel dat ze zich kunnen focussen op één soort dienstverlening. Waardoor ze heel goed zijn op hun terrein. Een ander groot voordeel is ook, vind ik, dat ze nieuwkomer zijn. En daardoor met een frisse blik naar financiële dienstverlening kunnen kijken. Ze ontwikkelen van ’scratch’ soepel werkende financiële diensten. Met behulp van de modernste technologie, zoals blockchain. Daarbij staan de wensen en eisen van de veeleisende consument voorop. Terwijl de traditionele banken moeizaam proberen soepeler dienstverlening – zoals Tikkie – in te passen in bestaande, verouderde en logge structuren.

Adyen

De banken krijgen vooral steeds meer concurrentie van fintech als het gaat om de belangrijkste pijlers van hun dienstverlening: betalen en lenen. Een van de bekendste fintechbedrijven, het Nederlands Adyen, is bijvoorbeeld gespecialiseerd in betalingen. Een Chinese klant die in De Bijenkorf met WeChat wil betalen? Adyen zorgt dat er een onzichtbare maar perfect werkende schakel zit tussen WeChat en de rekening van De Bijenkorf. En zo verzorgt Adyen inmiddels ook de betalingen voor grote bedrijven als Facebook, Uber, Netflix, Spotify, easyJet en Microsoft.

PayPal

Een ander belangrijk en beursgenoteerd fintechbedrijf is het Amerikaanse PayPal. Eveneens actief in betalingen. PayPal kent net als Adyen duizelingwekkende groeicijfers. Ook de Amerikaanse bedrijven LendingTree en LendingClub horen bij de gevestigde, beursgenoteerde fintechbedrijven. LendingTree bemiddelt met name in hypotheekleningen. En LendingClub is een online makelaar voor leningen. Het is trouwens opvallend dat je vooral Amerikaanse en Britse bedrijven ziet als het gaat om gevestigde, beursgenoteerde fintechondernemingen. In die landen zagen ze al vroeg de enorme potentie van fintech. Daarom is het zo knap dat Adyen zich een plek in deze groeimarkt heeft verworven.

Groei

Ik noemde het al: een groeimarkt. Want de markt voor fintech groeit de komende jaren bovengemiddeld. Het gerenommeerde Amerikaanse onderzoeksbureau Statista gaat de komende vier jaar uit van een gemiddelde groei van 13,5% jaarlijks. Andere onderzoeksbureaus komen daar met hun groeiverwachtingen nog bovenuit. Voor beleggers is fintech iets om rekening mee te houden.

Hoe zal het beursgenoteerde banken als bijvoorbeeld ABN Amro en ING vergaan de komende jaren? Ondanks hun manhaftige pogingen om met nieuwe initiatieven als Tikkie en dergelijke bij te blijven. Als belegger zou ik toch zeker de nieuwe financials, de fintechbedrijven, in het vizier houden. Temeer daar er inmiddels genoeg interessante beursgenoteerde fintechbedrijven zijn om als belegger een verantwoorde spreiding te kunnen maken.

Robert Schuckink Kool, Bright New World