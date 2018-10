Nog zes landen op zwarte belastinglijst EU

Thomas Remengesau, de president van Palau. Ⓒ AFP

LUXEMBURG (ANP) - De republiek Palau in Oceanië staat niet meer op de zwarte EU-lijst voor belastingparadijzen. Er zijn nu nog zes landen of regio’s op waar de autoriteiten niet meewerken aan de bestrijding van belastingontduiking of -ontwijking.