Koolmees en polder akkoord over pensioen

Dat maken het ministerie van Sociale Zaken en werkgevers en vakbonden bekend. „Het stelsel wordt transparanter en persoonlijker, en sluit beter aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt”, stellen de onderhandelaars in een persverklaring.

Pijnpunten

De laatste weken verliepen de onderhandelingen heel stroef. De onderhandelaars liepen steeds tegen dezelfde pijnpunten op. De grootste hobbel was de compensatie voor werknemers tussen de 35 en 55 jaar die er in het nieuwe pensioen flink op achteruit zouden gaan. In de verklaring wordt niet gemeld over de gevonden compensatie voor deze groep.

Kortingen

Koolmees heeft toegezegd dat pensioenfondsen niet hoeven te korten als hun financiële positie dat toelaat. Dat is dezelfde coulance als vorig jaar is ingezet. Fondsen die minder dan 90 cent voor elke euro aan pensioenverplichting in kas hebben (een dekkingsgraad onder de 90%) zullen wel moeten korten, aldus de verklaring.

De pensioenfondsen hebben in maart forse klappen gekregen door de coronacrisis. In de maanden april en mei was er enig herstel, maar de gemiddelde dekkingsgraad ligt maar net boven de 90%. Voor de grootste fondsen is het nog allerminst zeker of ze uit de gevarenzone zijn.